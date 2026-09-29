Zbigniew Boniek non punta il dito contro Jan Urban, ct della Polonia, per aver tolto dal campo Piotr Zielinski, il migliore tra i suoi, al 77' della partita che la sua squadra stava perdendo 3-1, a Solna, sul campo della Svezia: "Non credo sia stato un errore - ha detto il leggendario giocatore della Juve a Polastsport.pl -. L'allenatore aveva il diritto di iniziare a pensare alla partita contro la Romania. Anche all'Inter, Zielinski viene spesso sostituito in quella fase della gara. Inoltre, al suo posto è entrato Kacper Urbański; ho sentito dire che sta giocando molto bene ed è in ottima forma, e che il suo passaggio dal Legia al Górnik gli abbia fatto davvero bene. Un allenatore può effettuare le sostituzioni come meglio crede. Non vedo alcun problema in quella specifica decisione".