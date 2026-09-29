Zbigniew Boniek non punta il dito contro Jan Urban, ct della Polonia, per aver tolto dal campo Piotr Zielinski, il migliore tra i suoi, al 77' della partita che la sua squadra stava perdendo 3-1, a Solna, sul campo della Svezia: "Non credo sia stato un errore - ha detto il leggendario giocatore della Juve a Polastsport.pl -. L'allenatore aveva il diritto di iniziare a pensare alla partita contro la Romania. Anche all'Inter, Zielinski viene spesso sostituito in quella fase della gara. Inoltre, al suo posto è entrato Kacper Urbański; ho sentito dire che sta giocando molto bene ed è in ottima forma, e che il suo passaggio dal Legia al Górnik gli abbia fatto davvero bene. Un allenatore può effettuare le sostituzioni come meglio crede. Non vedo alcun problema in quella specifica decisione". 

Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 14:27
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.