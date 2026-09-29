Vado, gioco e torno. Ieri Tomás Palacios e Leonel Flores, entrambi nella lista di Lionel Scaloni per le prossime amichevoli dei vice campioni del Mondo, sono tornati ad allenarsi con l'Argentina a Ezeize. Entrambi erano stati autorizzati nei giorni scorsi a lasciare il ritiro per poter partecipare agli impegni con i rispettivi club. Nello specifico, il difensore di proprietà dell'Inter si era allenato con la Nazionale durante la settimana, ma ha ricevuto il permesso di tornare all'Estudiantes per giocare nella Supercoppa Internazionale contro il Rosario Central (partita persa 1-3 con doppietta di Angel Di Maria e rissa nel finale).

Flores, invece, è partito titolare con il Boca Juniors nella partita contro il Racing valida per la Copa Argentina, dove gli Xeneize sono riusciti a qualificarsi per le semifinali.