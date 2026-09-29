La vittoria convincente ottenuta dalla Nazionale italiana sul campo della Turchia, ieri sera, ha fatto ovviamente felice anche Giovanni Malagò: "E' stata una bella serata sotto tutti i punti di vista - ha dichiarato il presidente della FIGC all'indomani del 4-1 di Bursa -. C'è da sottolineare la prova di diversi esordienti, questi sono la speranza alla quale ci dobbiamo aggrappare. In un contesto climatico e ambientale così difficile, con dei ragazzi poco più che ventenni, mi sento di dire come avete scritto tutti, che sono giovani di grandi e importanti prospettive. Poi è chiaro che questo è solo il primissimo passo, però si vede una luce in fondo al tunnel, C'è bisogno di lavorare molto. E vi voglio anche svelare una cosa: sono tornato ieri notte con il charter della squadra e ho visto un clima molto buono, divertentissimo. In questo senso, credo che Mancini stia facendo in pieno la sua parte; samo contenti anche della presenza di Claudio Ranieri. Adesso andiamo avanti. Certo, il calendario non è semplice,. No, ma dico, ma chi se l'è inventato questo calendario? Questa è una cosa pazzesca".