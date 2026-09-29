Dall'assemblea della EFC di Copenaghen, il presidente della UEFA Aleksandar Ceferin ha lanciato nuovamente un duro attacco nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino: "Il re è nudo, ora lo sappiamo. Parla di sviluppo, democratizzazione, consultazione, ma fa l'opposto. Adesso diciamo basta, basta. Cosa pensereste se uno dei vostri alti funzionari negoziasse la vendita dei massimi asset dei club all’insaputa di cda e tifosi? Immaginate che la stessa persona crei un premio per un politico e poco dopo che il politico riceve una telefonata, le regole non sono più le stesse. Quante volte dovrebbe succedere nei vostri club prima che il consiglio dica basta. È ora di dire basta".

Le accuse proseguono: "Non si può trattare il calcio come semplice prodotto. Nessuna autorità può vendere il calcio. Voglio citare Hans Christian Andersen visto che siamo in Danimarca. Il calcio non ha bisogno di corti o di imperatori. Il calcio non è in vendita, ne ieri, ne oggi, ne domani".