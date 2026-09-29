Buona la prima per Diouf in Nazionale. Dopo i buoni segnali da esterno nell'Inter, in Francia si parla bene di lui anche dopo la scelta di Zidane di schierarlo terzino sinistro nella difesa a 4. Ma lui continua a vedersi centrocampista e non perde occasione per ribadirlo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 17:09
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.