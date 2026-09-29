Grande prestazione quella di Pio Esposito ieri contro la Turchia. L'attaccante dell'Inter si è preso sulle spalle il reparto offensivo e con la sua presenza ha agevolato anche i compagni di reparto. Alla fine per lui un gol e un assist, ma tante altre giocate intelligenti al servizio della sua squadra. Nel post-gara, dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ne ha tessuto le lodi, sottolineando il lavoro che svolge sul rettangolo di gioco: "Dentro all’area di rigore deve dare presenza. Fuori, lontano dall’area, deve gestire la palla addosso e saperla reggere per dare i tempi di inserimento ai compagni. E questo lui lo fa molto bene".

Ma oltre alle prestazioni e alle giocate tecniche e tattiche, c'è un aspetto su cui Bergomi si sofferma quando parla di Esposito: "A me sembra un ragazzo molto serio, è uno con la testa sulle spalle, che lavora. La prestazione la tira fuori sempre anche quando non è in giornata. Contro la Turchia ha fatto bene".