Due anni fa aveva annunciato che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, sarebbe diventato prima o dopo un allenatore. Oggi, Felipe Melo ha rilanciato profetizzando per se stesso una carriera vincente nel nuovo ruolo che vorrebbe ricoprire nel mondo del calcio: "L'ho promesso alla mia famiglia e so che lo farò: vincerò la Champions League, la Libertadores e la Coppa del Mondo come allenatore", ha detto l'ex centrocampista dell'Inter durante l'Olé Summit 2026 organizzato dal quotidiano di Buenos Aires. Una previsione decisamente ambiziosa, quella di Felipe Melo, che ha aggiunto che un giorno gli piacerebbe sedersi sulla panchina del Boca Juniors. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 22:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.