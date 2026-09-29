Grana extra-campo per John Stones. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il difensore dell'Inter dovrà pagare una multa di 666 sterline inflitta dalla magistratura inglese per un incidente avvenuto a maggio scorso a Knutsford, nel Cheshire, nei pressi di Manchester. A questo si aggiungono le spese processuali e un supplemento per le vittime pari a 386 sterline. Stones ha ammesso di aver superato il limite di velocità di quasi 50 chilometri orari a bordo della sua Range Rover "Urban" da 150mila sterline. L'ammontare delle sanzioni sfiora pertanto i mille euro al cambio. 

Il difensore, oltretutto, era stato sorpreso dagli agenti mentre utilizzava il proprio smartphone. L'episodio risalirebbe all'8 maggio, giorno precedente a Manchester City-Brentford. Oltre alla sanzione pecuniaria, al nazionale inglese sono stati decurtati quattro punti dalla patente. 

Sezione: Focus / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 18:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.