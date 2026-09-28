La Germania ha perso ma Yann Bisseck, nel suo piccolo, ha vinto. Certo, probabilmente il difensore tedesco avrebbe preferito un altro risultato per la sua partita d'esordio con la nazionale del suo Paese, ma dal punto di vista personale può dirsi molto soddisfatto. Il gol di Dimitrios Kourbelis al 74' ha gelato il pubblico della WWK Arena di Augsburg lasciando la squadra di Jurgen Klopp senza vittorie dopo le prime due partite di Nations League. Ma numeri alla mano il classe 2000 dell'Inter è stato il migliore dei suoi, superato solo da Konstantinos Mavropanos nel complesso generale della partita:

• 11 contributi difensivi

• 7 respinte

• 7 recuperi

• 1 tackle da ultimo uomo

• 91/96 passaggi (95%)

• 113 tocchi

• 1 tiro bloccato

• 1/2 lunghi passaggi precisi

• 53 portate

• 4/6 duelli aerei vinti

• 2/4 duelli a terra vinti

Niente male per un esordiente che ha saputo guidare la retroguardia permettendo ai suoi compagni di mantenere il costante controllo del gioco. Poi il calcio è strano e alla fine la Grecia ha avuto la meglio in un contesto in cui i tedeschi hanno dominato ma non sono riusciti a sfondare. Sicuramente per Bisseck è una bella iniezione di fiducia ma soprattutto Klopp e il suo staff avranno raccolto indicazioni utili per i prossimi impegni. Non sarebbe strano se il difensore continuasse a trovare spazio del nuovo corso della Germania.