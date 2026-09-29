La Premier League ha confermato che una Commissione indipendente ha ritenuto il Manchester City colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League in un periodo di nove stagioni, e della maggioranza delle accuse relative al suo mancato rispetto dell'indagine della Lega. La Commissione indipendente ha stabilito che tra le Stagioni 2009/10 e 2017/18 il Manchester City "ha predisposto contratti 'fittizi' (che rappresentavano in modo falso l'accordo effettivo tra le parti) con numerosi suoi partner commerciali, oltre a fare affidamento su accordi 'fittizi' con altri, per gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurre i suoi costi. Il club ha presentato conti fuorvianti e ha nascosto lo stato reale delle sue finanze ai suoi revisori e ai regolatori del calcio".

Secondo la Commissione, il club inglese "ha predisposto accordi commerciali 'fittizi' con numerosi suoi sponsor, che facevano parte di un piano di finanziamento mascherato, in base al quale quelle società erano tenute a pagare solo una parte delle relative quote di sponsorizzazione. Il resto era finanziato dal Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), che possedeva il club. Nell'ambito del piano, sono stati conclusi ulteriori accordi 'fittizi', finanziati da ADUG, per consentire al club di registrare spese operative inferiori a quelle effettivamente sostenute, nonché un accordo circolare 'fittizio' con Fordham, un'entità che ha acquistato i diritti d'immagine dei giocatori del club, finanziato da ADUG. Lo scopo di questi schemi è stato ritenuto quello di gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurre i suoi costi di oltre 900 milioni di sterline durante il periodo interessato, per apparire in regola con le norme finanziarie. La conseguenza di ciò, come ha stabilito la Commissione, è stata che il club ha presentato conti fuorvianti e ha nascosto lo stato reale delle sue finanze ai suoi revisori e ai regolatori del calcio.".

In conseguenza di ciò, il Manchester City non ha riportato con accuratezza i suoi introiti e le sue spese ai fini delle Regole di Profittabilità e Sostenibilità della Premier League e delle Regole di Licenza per Club e Fair Play Finanziario dell'UEFA. La Commissione ha stabilito che, se tutti gli accordi rilevanti fossero stati riportati con accuratezza nei conti del club, esso avrebbe violato sia i limiti di spesa della Lega che quelli dell'UEFA per un importo molto sostanziale. Il City ha il diritto di impugnare le conclusioni della Commissione indipendente e ha tempo fino a venerdì 2 ottobre per esercitare tale diritto.