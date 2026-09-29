Dopo la vittoria contro il Ghana, gli Elefanti della Costa d'Avorio si preparano ad affrontare la Somalia nella seconda partita di qualificazione. Il commissario tecnico francese Hervé Renard intende mantenere gli stessi elevati standard, apportando al contempo alcune modifiche alla rosa. Il CT ha confermato in conferenza stampa lunedì 28 settembre 2026 ad Abidjan-Plateau che la squadra è al completo in vista della seconda partita. "A parte qualche piccolo acciacco, che è sempre presente dopo una partita, non c'è nulla da segnalare. Tutti sono pronti per questa seconda sfida". Sebbene diversi osservatori sperino di vedere in azione alcuni nuovi giocatori, in particolare Yann Gboho e Patrick Zabi, l'allenatore ha confermato che potrebbero esserci dei cambiamenti nella formazione titolare. Tuttavia, ha escluso qualsiasi stravolgimento radicale del suo sistema di gioco: "Ci saranno sicuramente dei cambiamenti, ma non aspettatevi una rivoluzione. Le cose si costruiranno gradualmente". L'allenatore ha menzionato in particolare Malick Yalcouyé, autore di un gol al suo debutto vincente contro il Ghana. Ritiene che l'integrazione dei nuovi giocatori debba essere graduale, soprattutto perché l'attuale finestra per le nazionali offre maggiori opportunità per dare loro spazio in campo. Contro la Somalia, l'obiettivo rimane chiaro: sfruttare lo slancio della prima partita e conquistare un'altra vittoria. Renard ritiene che questa partita debba essere affrontata con la stessa serietà della precedente. "La cosa più importante nel calcio è la costanza e la regolarità. È così che si cresce e si diventa sempre più ambiziosi", ha affermato.
Pazienza per Bonny
Tra i discorsi affrontati c'è anche quello relativo ad Ange Bonny, che ancora non ha trovato la via del gol e ha atttirato qualche critica su di se: “È un giocatore che si è unito alla squadra in ritardo, prima dei Mondiali. Io guardo più al quadro generale. Ha portato quello che sa fare, giocare spalle alla porta, tenere il pallone, passarlo... Ora ci si aspettano i gol da lui, è un argomento di discussione ovunque. Dobbiamo dargli tempo. È un ragazzo di talento. Non puoi giocare nell'Inter se non hai qualità, serve un po' di pazienza. Queste partite gli permettono di fare esperienza", ha spiegato il commissario tecnico.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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