Le partite di Nations League proseguono con un doppio impegno per quanto riguarda i giocatori dell'Inter. Petar Sucic partirà titolare in Spagna-Croazia, così come due ex Inter, Perisic e Kovacic. La sorpresa per il classe 2003 è il ruolo nello schieramento di Bilic: nel 4-2-3-1 proposto dal CT croato infatti Sucic agirà da trequartista, o addirittura da esterno destro. Da capire chi tra lui e Mario Pasalic partirà più largo. Occhi anche su Scozia-Svizzera per la presenza di Manuel Akanji. Il centrale nerazzurro vestirà la fascia di capitano degli elvetici questa sera.