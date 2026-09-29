Le partite di Nations League proseguono con un doppio impegno per quanto riguarda i giocatori dell'Inter. Petar Sucic partirà titolare in Spagna-Croazia, così come due ex Inter, Perisic e Kovacic. La sorpresa per il classe 2003 è il ruolo nello schieramento di Bilic: nel 4-2-3-1 proposto dal CT croato infatti Sucic agirà da trequartista, o addirittura da esterno destro. Da capire chi tra lui e Mario Pasalic partirà più largo. Occhi anche su Scozia-Svizzera per la presenza di Manuel Akanji. Il centrale nerazzurro vestirà la fascia di capitano degli elvetici questa sera.

Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 20:05
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.