Il titolo italiano agguantato a giugno non sembra frenare l'appetito di un'Inter U18 a dir poco strepitosa! Quest'oggi i ragazzi nerazzurri hanno strapazzato il Milan nel derby di Milano: successo per 6-1 al termine di un confronto che non ha mai avuto un'interpretazione diversa dal risultato finale. Per la squadra di Dellafiore 4 vittorie in 4 partite e la bellezza di 22 gol segnati e solamente 3 subiti.