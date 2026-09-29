Roberto Mancini predica pazienza dopo il successo largo ottenuto dalla Nazionale italiana sul campo della Turchia, un 4-1 che è un balsamo dopo la brutta sconfitta contro il Belgio: "Ci vuole tempo - ha puntualizzato il ct azzurro a Sportmediaset -. Stasera (ieri sera, ndr) conta fino a un certo punto, i ragazzi si meritavamo questa vittoria per ciò che era stato detto in questi tre giorni su di loro. Non lo meritavano, sono felice che abbiano giocato bene".
Tre senatori e tanti giovani in campo: ripartite da qui?
"Abbiamo bisogno di tutti, il nostro è un percorso lungo. Proveremo altri giocatori così da capire chi potrà rimanere con noi fino alla fine. A volte perderemo, purtroppo, ma questo è il percorso. I ragazzi sono felici perché hanno fatto vedere delle buone cose, al di là della vittoria. L'importante è avere fatto certe cose, vuol dire che sono capaci di farle"
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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