Riparte la corsa della Nazionale italiana femminile verso il Mondiale in Brasile del 2027. Quattro mesi dopo l’ultima gara del girone di qualificazione al torneo iridato, chiuso al secondo posto alle spalle della Danimarca, la squadra di Andrea Soncin è pronta a tornare in campo per affrontare la Bielorussia nel primo turno dei play-off. Un doppio esame contro la cinquantaduesima forza del Ranking FIFA - l’andata si disputerà venerdì 9 ottobre (ore 18.15 italiane, Rai 2) allo stadio ‘David Petriashvili’ di Tbilisi, in Georgia, il ritorno martedì 13 (ore 18.15, Rai 2) all’‘Artemio Franchi’ di Firenze - da superare per regalarsi il secondo e ultimo spareggio con la vincente della sfida tra Finlandia e Serbia.

Per l'occasione, il ct ha convocato 28 giocatrici, tra cui quattro rappresentanti di Inter Women. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stoccarda);

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).