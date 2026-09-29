Nell'ambito della costruzione di un nuovo impianto in zona San Siro, che dovrebbe essere completato in tempo per essere utilizzato in vista degli Europei 2032, Inter e Milan stanno studiando una romantica soluzione per una parte dell'attuale stadio Meazza.

"Sedersi a guardare la partita di Inter o Milan sul seggiolino di San Siro, ma nel proprio salotto. È quello che potrebbero fare alcune migliaia di tifosi, se diventasse realtà una delle idee inserite nei documenti che accompagnano il progetto del nuovo stadio destinato a prendere il posto del Meazza - si legge su Tuttosport -. Quando arriverà il momento di demolire l’impianto attualmente esistente, i club valutano di vendere o cedere i seggiolini agli abbonati dell’ultima stagione. La stima, inserita nel rapporto ambientale Vas, parte dai 75.817 posti attuali e ipotizza il recupero dell’80%: 60.654 sedute, circa 273 tonnellate di plastica sottratte allo smaltimento. L’operazione avrebbe un peso economico modesto, ma diventerebbe uno dei passaggi più romantici, anche organizzando eventi ad hoc, dell’addio al vecchio stadio".