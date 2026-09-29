La lunga sosta non è ancora terminata, anzi siamo praticamente a metà. A Inter-Parma mancano poco meno di due settimane, ma intanto Appiano Gentile ha riaperto i battenti e i nerazzurri sono tornati a lavorare per preparare la sfida a quella che, con ogni probabilità, sarà la squadra di Gilardino dopo la separazione con Cuesta.

E Chivu finalmente può sorridere. Il motivo? Semplice: l'obiettivo è quello di avere tutta la rosa a disposizione per la ripresa del campionato. Ieri Spence, per la prima volta, si è allenato in gruppo; Dimarco e Calhanoglu ancora a parte ma con ottime prospettive; Stones deve avere ancora un po' di pazienza ma non si esclude un rientro tra i convocati proprio per il match del 10 ottobre.

Si incrociano le dita per i giocatori in giro per il mondo e, in particolare, gli occhi sono tutti su Lautaro Martinez. Il capitano dovrà affrontare tre impegni amichevoli con la Seleccion: il 1° ottobre con la Bolivia, il 4 con il Burkina Faso e, infine, il 7 con il Benin. Proprio quest'ultimo test è quello che ha fatto storcere il naso: si tratta dell'ultima di Messi con la nazionale, poi ci sarà anche la festa, con conseguente dilatamento dei tempi di rientro. Alla meglio, il capitano interista si allenerà con i compagni alla vigilia del match con il Parma, dunque appare improbabile un suo impiego dall'inizio.

Insomma, anche con tre settimane di stop, non si riesce proprio a gestire il calendario senza danni per i club...