L'Inter, nonostante tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, guarda già al dopo-sosta. Sabato 3 i nerazzurri ospiteranno infatti il Lumezzane
all'Inter Training Center di Appiano Gentile, in un'amichevole a porte chiuse. I bresciani non giocheranno in Serie C a causa del rinvio della gara contro la Juventus Next Gen. La sfida rappresenta il giusto modo per dare minuti a chi è tornato in anticipo dagli impegni internazionali o per chi invece non è stato convocato. Calcio d'inizio alle ore 11 alla Pinetina.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 19:28
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.