Yanis Massolin è ormai un nuovo giocatore del Cagliari. L'operazione è stata definita sulla base del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. L’ingaggio del giocatore sarà pagato dal club rossoblu. In serata il calciatore è atterrato in Sardegna e Centotrentuno.com ha riportato le sue prime dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui, ho già parlato con Pisacane. Sono pronto per giocare", ha detto il francese una volta arrivato all'aeroporto di Elmas.