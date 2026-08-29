Yanis Massolin è ormai un nuovo giocatore del Cagliari. L'operazione è stata definita sulla base del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. L’ingaggio del giocatore sarà pagato dal club rossoblu. In serata il calciatore è atterrato in Sardegna e Centotrentuno.com ha riportato le sue prime dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui, ho già parlato con Pisacane. Sono pronto per giocare", ha detto il francese una volta arrivato all'aeroporto di Elmas.

Sezione: Focus / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 23:15 / Fonte: Centotrentuno.com
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione