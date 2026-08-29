Buona partita dell'Inter U20 contro l'Empoli, che però si fa raggiungere nel finale. Finisce 2-2 al Konami Centre: ecco i nerazzurri che han convinto e quelli che invece han deluso.

UP

VIRTUANI - Qualità in mezzo al campo. Bravo a farsi trovare sempre nella posizione giusta, soprattutto nel primo tempo, quando con i suoi movimenti crea tanti problemi all'Empoli. Sfortunato invece al tiro, visto il palo colpito da fuori area. Entra comunque a tabellino con un bell'assist per Carrara.

CARRARA - Dopo aver deciso la partita a Genova, timbra il cartellino anche oggi. Tocca pochi palloni, ma quando viene servito in area di rigore è letale. Bravo poi anche in un paio di situazioni spalle alla porta.

VUKAJ - Ingresso in campo positivo. Le sue accelerazioni sono l'unica cosa che dà un po' di ossigeno a un'Inter in difficoltà nel finale di partita.

EL MAHBOUBI - Il più grande tra i nerazzurri in campo, unico 2007, fa vedere le sue qualità principali: velocità e dribbling. Causa l'ammonizione di due avversari, fatica poi un po' a rendersi incisivo negli ultimi 20 metri. Comunque una prestazione positiva per lui.

DOWN

D'AGOSTINO - Manca un po' in mezzo al campo. Poco incisivo in una gara in cui l'Inter comunque muove tanto la palla nel primo tempo. Avrà sicuramente modo per rifarsi, la stagione è lunga e ricca di impegni.