Prima giornata di gioia per il Borussia Dortmund, eurorivale dell'Inter in Champions League. I gialloneri liquidano 2-0 l'Amburgo. Pratica archiviata già nella prima frazione: al 9' sblocca la contesa Guirassy, poi al primo minuto di recupero sul viale del tramonto della prima frazione arriva l'autorete di Bornauw a incrementare il vantaggio dei gialloneri, che nella ripresa gestiscono il risultato senza problemi e portano a casa i primi tre punti della stagione in Bundesliga.

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 21:36
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione