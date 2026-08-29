Buon punto per l'Inter U23, che fa 1-1 con l'Altamura. I nerazzurri vanno sotto nella prima frazione con il gol di Grande poco dopo la mezz'ora e reagiscono nella ripresa, pareggiando con Mosconi. Ecco le pagelle dei nerazzurri.

MELGRATI 6 - Praticamente inoperoso per tutta la gara. Sul gol di Grande si era fatto trovare pronto sul primo tiro di Simone, poi era fuori causa non per sue colpe.

BOVIO 6.5 - Avvio incerto con l'ammonizione, poi cresce di minuto in minuto. Dimostra di meritare tutta la stima di cui gode, facendo vedere ottimo senso della posizione e buona capacità di andare a duello con gli attaccanti avversari.

STANTE 6.5 - Mai esitante, sempre concentrato. La fascia da capitano al braccio è il giusto premio per una stagione, la scorsa, e due partite contro Catania e Altamura in cui ha fatto vedere grande potenziale e di meritare alla grande la categoria.

JAKIROVIC 6.5 - Terzo centrale, terza sufficienza abbondante. Sicuramente positive le sue prime partite in U23, da cui esce con una promozione importante.

RE CECCONI 6 - Non riesce a imporsi soprattutto quando è costretto a spingere in avanti, non essendo la spinta offensiva una sua

KACZMARSKI 5.5 - Rispetto a Catania fatica un po' di più. Il giallo a inizio partita forse lo condiziona, ma il centrocampo dell'Altamura sicuramente lo impegna parecchio. Meno brillante di una settimana fa. Dal 71' BOVO 6 - Ingresso senza acuti e senza errori.

FIORDILINO 6 - Diverse chiusure importanti, fatica però a prendere le redini del gioco. La media porta alla sufficienza, forse con un maggior contributo di Kaczmarski avrebbe potuto fare qualcosa di più.

MARELLO 6 - Sempre insidioso su piazzato, di testa sfiora l'1-2 in apertura di ripresa. Il gol non arriva, lui comunque sembra sempre più a suo agio nella categoria, anche in fase difensiva. In attacco invece si fa vedere poco.

MOSCONI 6.5 - Particolarmente vivace nel secondo tempo, dopo un primo tempo un po' a rilento. Poi bravo a realizzare il rigore che si è procurato lui stesso a inizio secondo tempo. Dal 76' ZUBEREK 6 - Lotta pur senza riuscire a incidere granché.

MANCUSO 6 - Pochi spunti. Come tutta l'Inter cresce nel secondo tempo, pur senza regalare grandi lampi. Partita di sostanza anche in fase di non possesso, dove si spende per aiutare i compagni. Dall'85 FUMAGALLI S.V.

LAVELLI 5.5 - Altra serata dimenticabile. Spalle alla porta fatica, un solo tiro verso la porta, non abbastanza per conquistare la sufficienza. A Catania la sua prestazione individuale poco brillante era stata mascherata da una grande gara di squadra, oggi invece non ha alibi. Dal 71' IDDRISSOU 6 - Qualche allungo, pur senza strafare.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - La squadra affronta un avversario organizzato e nel primo tempo soffre un po', ma la sua Inter U23 rientra con un'altra faccia dopo l'intervallo. L'intensità e la grinta di queste prime due partite raramente l'anno scorso si erano viste sporadicamente e questo non può che essere Promosso a pieni voti questo avvio di stagione della seconda squadra nerazzurra, così come il suo allenatore.