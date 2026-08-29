Serata di Serie B con due giocatori di proprietà dell'Inter protagonisti. Partiamo da Padova, dove Cocchi ha propiziato l'assist per la rete del vantaggio biancoscudato: Carissoni protagonista della conclusione, ma si tratta di un'autorete di Edmundsson. Nella ripresa la truppa scaligera trova comunque la via del pari con Sarr e finisce 1-1 tra Padova e Verona.

Ottimo ingresso in campo di Giacomo De Pieri con la maglia dell'Ascoli. Entra al 70' e dodici minuti più tardi si rende protagonista dell'assist decisivo per la rete di Gabriele Gori, che pareggia l'iniziale vantaggio della Carrarese timbrato da Abiuso.