Domani, al 'KONAMI Football Centre di Milan', l'Inter Under 18 farà il proprio debutto nel campionato Nazionale Professionisti di categoria, contro il Monza di Mohamed Hilmi, arrivato in Brianza dopo l’esperienza in Prima Squadra con l’Al Rams Club negli Emirati Arabi Uniti. La squadra nerazzurra scenderà in campo con il tricolore sul petto, guidata dal nuovo tecnico Pablo Hernan Dellafiore: "In questo mese i ragazzi hanno lavorato tanto e bene - ha raccontato l'italo-argentino a Figc.it -. Abbiamo fatto un ottimo ritiro con qualche 2010 aggregato. Non abbiamo giocato un numero elevato di amichevoli, ma ci faremo trovare pronti perché sappiamo che ci attende un campionato tosto”.

Lo scudetto vinto nella passata stagione, dice Dellafiore, non deve essere un peso per il gruppo: "Spero che non sia una ‘pressione’ per i ragazzi, ma che sia stimolante e motivo di orgoglio giocare con lo scudetto sul petto. Siamo consapevoli che sarà anche uno stimolo in più per gli avversari che ci affronteranno. Essere stato un calciatore professionista mi aiuta con i ragazzi, perché posso dare loro consigli e suggerimenti per curare al meglio alcuni particolari. Posso far capire loro quello che può servire e come affrontare determinate situazioni in campo, perché le ho vissute".

Dellafiore chiude l'intervista con una battuta: "I ragazzi mi chiedono di non correre troppo (ride, ndr). A parte gli scherzi, sono ragazzi che non chiedono tanto, ma ascoltano e sono aperti al confronto, perché cercano di capire quello che viene loro richiesto e quello che c’è da fare in campo".