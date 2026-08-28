Saranno cinque le squadre del Settore giovanile dell'Inter impegnate nel week-end, in un menù ricco che prevede come piatto principale la gara dell'Under 20 contro l'Empoli. Ecco il programma completo: 

UNDER 20 Sabato 29 agosto, ore 11:00- Campionato, 2ª giornata: Inter-Empoli - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Domenica 30 agosto, ore 15:00- Campionato, 1ª giornata: Inter-Monza- KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 Sabato 29 agosto, ore 16:00 - Amichevole: Inter-Alcione - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 16 Mercoledì 26 - Sabato 29 agosto - Torneo Alba dei Campioni - Alba (CN).

UNDER 15 Venerdì 28 agosto, ore 11:00 - Amichevole: Brescia-Inter - . Sportivo "S. Giovanni Bosco", Via San Giovanni Bosco, Borgosatollo (BS). Domenica 30 agosto, ore 10:00 - Amichevole: Inter-Renate - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 21:37 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.