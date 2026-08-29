La prima sfida di Champions League l'Inter la giocherà l'8 di settembre contro il Real Madrid. In queste ore ha parlato Jude Bellingham, stella offensiva dei Blancos: "Con Mourinho ho più libertà in campo, libertà di decidere quando stare più basso o alzarmi tra le linee. Penso che quella sia la miglior posizione per me. Sono davvero grato a Mourinho, è importante avere un allenatore che ha molta fiducia in me. L'assist a Mbappé? E' stato molto istintivo, davvero. I suoi movimenti sono fatti per i gol".