Con l'ufficializzazione dei calendari di Champions League, automaticamente l'Inter ha conosciuto anche il percorso della propria formazione Primavera nella Youth League 2026/27. Le squadre giovanili infatti nella Leagur Phase ripercorrono lo stesso cammino della squadra principale nelle prime sei giornate, saltando le ultime due. Da definire gli orari delle partite, che saranno comunque giocate di pomeriggio nello stesso giorno della prima squadra, questo il calendario dei ragazzi di Bigica:

Martedì 8 settembre 2026 — Real Madrid-Inter

Martedì 13 ottobre 2026 — Inter-Club Brugge

Mercoledì 21 ottobre 2026 — Inter-Shakhtar Donetsk

Martedì 3 novembre 2026 — Feyenoord-Inter

Mercoledì 25 novembre 2026 — Inter-Stoccarda

Mercoledì 9 dicembre 2026 — Borussia Dortmund-Inter

Sezione: Giovanili / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 17:04
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.