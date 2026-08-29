ll Venezia guarda all’esperienza di Juan Jesus per rinforzare il reparto difensivo. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, che ha pubblicato l’indiscrezione sul proprio profilo X. Il difensore brasiliano, classe 1991, conosce bene il calcio italiano: ha vestito per diversi anni la maglia dell’Inter, vivendo un’importante parentesi della propria carriera in nerazzurro. Successivamente il passaggio al Napoli, dove ha conquistato due Scudetti, aggiungendo trofei e ulteriore esperienza al proprio percorso. Ora, dopo gli anni vissuti ai massimi livelli del calcio italiano, Juan Jesus potrebbe intraprendere una nuova avventura. Il Venezia valuta infatti il suo profilo per dare maggiore solidità e personalità alla difesa veneta. Un’operazione che potrebbe portare esperienza e leadership a disposizione della squadra.
Autore: Giammarco Probo
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