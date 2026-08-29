Domani sera alla Unipol Domus il Cagliari ospiterà l'Inter per la seconda giornata del campionato di Serie A. Una partita che vede entrambe a quota 3 punti in classifica e si preannuncia come sempre molto combattuta. Ma oltre all'avversario di fronte, le due squadre dovranno fronteggiarne un altro che rischia di alterare gli equilibri.

La città di Cagliari, così come gran parte della Sardegna e molte altre regioni d'Italia, si prepara a vivere un’altra giornata particolarmente calda, con il livello di allerta del Ministero della Salute destinato a raggiungere il bollino rosso, il massimo previsto nella classificazione legata ai rischi per la popolazione. Anche se si giocherà la sera, dalle 20.45, il termometro potrebbe influire sulle energie dei giocatori e sia Fabio Pisacane sia Cristian Chivu dovranno gestire al meglio le forze sul rettangolo di gioco.

Sezione: News / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 23:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.