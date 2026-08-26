Anche Massimo Tarantino, direttore responsabile del vivaio dell'Inter, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo 'Politiche di mercato e sviluppo del talento nazionale' che andrà in scena il prossimo 31 agosto, alle 11.30, all'Hotel Sheraton Milan San Siro, nell’ambito della chiusura del Calciomercato a Milano. L'evento, organizzato A.Di.Se, insieme a Master Group Sport, viene definito come "Un confronto tra i protagonisti del settore giovanile italiano su formazione, scouting e strumenti per far crescere i nuovi talenti".



INTERVENGONO

▪️ Massimo Tarantino – Responsabile Settore Giovanile FC Internazionale Milano ▪️ Andrea Castellani – Direttore Generale Sport Modena FC

▪️ Antonio Tramontano – Direttore Sportivo e Coordinatore Corso Scouting FIGC

▪️ Riccardo Guffanti – Direttore Sportivo e Consigliere Nazionale ADiSe

▪️ Massimo Piscedda – Responsabile Area Tecnica Rappresentative Nazionali LND

▪️ Giuliano Giannichedda – Selezionatore Rappresentativa Serie D

