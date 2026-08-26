Anche Massimo Tarantino, direttore responsabile del vivaio dell'Inter, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo 'Politiche di mercato e sviluppo del talento nazionale' che andrà in scena il prossimo 31 agosto, alle 11.30, all'Hotel Sheraton Milan San Siro, nell’ambito della chiusura del Calciomercato a Milano. L'evento, organizzato A.Di.Se, insieme a Master Group Sport,  viene definito come "Un confronto tra i protagonisti del settore giovanile italiano su formazione, scouting e strumenti per far crescere i nuovi talenti". 

INTERVENGONO
▪️ Massimo Tarantino – Responsabile Settore Giovanile FC Internazionale Milano ▪️ Andrea Castellani – Direttore Generale Sport Modena FC
▪️ Antonio Tramontano – Direttore Sportivo e Coordinatore Corso Scouting FIGC
▪️ Riccardo Guffanti – Direttore Sportivo e Consigliere Nazionale ADiSe
▪️ Massimo Piscedda – Responsabile Area Tecnica Rappresentative Nazionali LND
▪️ Giuliano Giannichedda – Selezionatore Rappresentativa Serie D
 

Sezione: Giovanili / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 22:04
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.