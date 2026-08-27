"Sono molto felice di prolungare il mio contratto con questa grande società, ringrazio la mia famiglia e le persone che mi stanno dando grande fiducia". Parole semplici che sicuramente non svelano appieno la soddisfazione di Matteo Farronato, portiere classe 2008 dell'Inter, che ha rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro nelle scorse ore. In forza alla U20, Farronato è stato tra i portieri inseriti nella prima squadra durante la pre-season ed è reduce da una grande prestazione a Genova nella vittoria (0-1) dell'Inter Primavera all'esordio in campionato.