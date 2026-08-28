Primo ko stagionale per la Nazionale italiana Under 17, campione d’Europa in carica, sconfitta per 2-1 dai pari età dell’Arabia Saudita sul campo 2 del Globall Football Park, nella seconda giornata della 45esima edizione della Telki Cup. Nella prima partita, gli azzurrini avevano pareggiato 3-3 contro la Turchia.

La squadra di Manuel Pasqual passa in vantaggio al 7’ con l’attaccante della Fiorentina, Federico Croci – al terzo centro in due partite dopo la doppietta al debutto contro i turchi due giorni fa –, prima di subire la rete dell’1-1 avversario, firmata dal centrocampista dell’Al Hilal, Ziyad Mohammed Al-Dawsari, su calcio di rigore conquistato dall’ala dell’Al-Fateh, Ahmed Khaled Al-Muzayel. Nella ripresa, il punto del definitivo 2-1 saudita, realizzato dal difensore dell’Al-Nassr Meshari Thawab Al-Shahrani al 47’.

“Ci aspettavamo una partita del genere perché sapevamo che avrebbero avuto un baricentro basso e che avrebbero cercato di non far alzare i ritmi della gara - il commento di Pasqual a Figc.it -. Siamo partiti con il piede giusto, passando subito in vantaggio. Dopo, però, nonostante le tante palle gol create, che non siamo riusciti a sfruttare adeguatamente a causa della nostra imprecisione sotto porta, abbiamo subito gol per un nostro errore individuale. Dobbiamo, però, prendere questo episodio come uno spunto per crescere e migliorare in vista dei prossimi impegni. I risultati e i complimenti dobbiamo guadagnarceli sul campo perché, a livello internazionale, non esistono partite facili. Ora - ha concluso - inizieremo a lavorare per la gara con l'Ungheria con l'obiettivo di sistemare qualcosa a livello tecnico-tattico in vista della prossima partita, ma soprattutto cercheremo di recuperare le energie. Ci teniamo a chiudere il torneo con una prestazione migliore rispetto alle prime due”.