Come si schiererà il Cagliari nella sfida di domani contro l'Inter? Secondo Gazzetta.it, Pisacane è pronto a schierare un 4-3-2-1. Davanti a Caprile ci saranno Ze Pedro, Deiola, Rodriguez e Obert. In mezzo fiducia a Romano, Winks e Fazzini. Sulla trequarti pronti Adopo e Maldini alle spalle di Mendy.

Fabio Pisacane, tecnico dei rossoblu, in conferenza stampa ha presentato così la sfida: "Affrontiamo i campioni d’Italia e conosciamo il loro valore: vogliamo essere comunque riconoscibili. Questa è una partita da bollino rosso ma non c’è nessuna partita scontata. Bisogna solo alzare il nostro livello e aumentare concentrazione, sacrificio e dedizione. Nella prima partita il Monza ha fatto una buona partita contro di loro, poi è emersa la qualità dei nerazzurri e la partita è cambiata".