David Edoardo Suazo, attaccante classe 2005 e figlio dell’ex bomber del Cagliari, David Suazo, è alla ricerca di una nuova occasione dopo la parentesi all’Altamura. Il giovane centravanti, rimasto svincolato dopo una stagione complicata in Serie C, potrebbe ripartire dalla Serie D: secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, infatti, il suo profilo interessa al Martina 1947, impegnato nel Girone H. Suazo Junior ha collezionato appena sei presenze con l’Altamura nella scorsa annata, prima di risolvere il contratto in estate. In precedenza aveva già maturato esperienza in Serie D con Monastir e Chisola.
Una curiosità: se fosse rimasto all’Altamura, questa sera avrebbe potuto affrontare l’Inter U23. Ora, invece, per il classe 2005 si prospetta una nuova avventura e la possibilità di rilanciarsi.
Autore: Giammarco Probo
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