Partita a due facce da parte del Team Altamura, avversario di giornata dell'Inter U23 in occasione di questa 2ª giornata del girone C di Serie C. Il primo tempo vede i pugliesi giocare in maniera estremamente dinamica e variegata: sovrapposizioni, scambi di posizioni e perenne trazione anteriore. Molto meno d'impatto il rendimento della seconda frazione, complice un vistoso calo degli altamurani e una consequenziale crescita da parte dei giovani nerazzurri. Grandi applausi per Rosafio, migliore in campo dei suoi e perenne spina nel fianco per i milansi. Insufficienti invece Dipinto (autore del fallo da cui scaturisce il definitivo pareggio) e i subentranti, tutti poco incisivi. In questo senso, sono di seguito riportati i nostri voti ai giocatori ospiti.

TEAM ALTAMURA: Perucchini 6.5; Mogentale 6, Pacia 6.5, Pirrello 6.5, Falasca 5.5; Nazzaro 5.5 (dal 60' Peschetola 5.5), Dipinto 6, Rosafio 7.5 (dal 60' Gudelevicius 5.5), Curcio 6.5 (dall'83 Ovalle Santos s.v.), Grande 7; Simone 6 (dal 71' Melcore 6). Allenatore: Ledian Memushaj 6.5