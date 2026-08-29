Il ds del Bournemouth, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del livello del calcio italiano e non ha avuto troppi dubbi ad elogiare le formazioni del nostro Paese, citando anche l'Inter: "Penso siano le squadre da battere, il calcio italiano resta tra i migliori, sento tante critiche, però l’Inter ha fatto due finali di Champions, la Roma ha vinto la Conference e l’Atalanta l’Europa League...".

Battuta anche su Di Gregorio: "Qui può diventare il titolare, è chiaro che giocare alla Juventus abbia riversato su di lui un'enorme pressione, ci sta che abbia vissuto momenti difficili, ma Michele è forte, lo conosciamo bene: quando c’è stata l’opportunità, è stato facile decidere di puntare su di lui", le parole riprese da Tuttojuve.com.