Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato del calcio italiano, facendo un chiaro riferimento alla "La transizione" della nazionale di calcio "durerà un po' di tempo. Noi cercheremo non soltanto di monitorare, se no saremmo solo spettatori, stiamo invece attendendo che la Figc in questa nuova fase elabori un piano di riforma". Le parole riprese dall'ANSA: "Il resto dell'Europa quanto meno viaggia dal punto di vista sulla competitività in modo molto spedito".