La Juventus, dopo un primo tempo non così brillante, batte 2-0 il Parma e liquida la truppa ducale nel secondo tempo. Nella prima frazione Conceicao colpisce il palo ma i bianconeri non creano granché in fase offensiva. Al 57' entra Nico Gonzalez e sei minuti più tardi prima colpisce il palo con un siluro da fuori, poi trova la via vincente sfruttando anche una deviazione sfortunata di Troilo. Il Parma prova a reagire e recrimina dopo il doppio svantaggio per un rigore non assegnato. All'88' Koopmeiners indovina un diagonale imparabile. La Juve fa due su due e tocca quota 6 punti in classifica.