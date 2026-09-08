Wesley Sneijder, nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, ha raccontato come si è sviluppata la trattativa che lo portò all'Inter negli ultimi giorni di mercato del 2009: "Io avevo detto al mio manager che non volevo andare via dal Real Madrid perché sentivo di non aver ancora finito lì. Ma dopo tre telefonate di José Mourinho ho capito che l'Inter voleva un numero 10 e lui me lo diceva: 'Ci manca un dieci per vincere tutto'. Alla prima chiamata ho detto: 'Sono tutti uguali...', ma dopo mi sono detto di provarci. Arrivai e c'era il derby col Milan; lui mi mandò subito in campo perché voleva vedere il dieci in campo".

Il neerlandese ha raccontato anche come ha vissuto l'addio di Mourinho all'Inter dopo la finale Champions: "Era scappato, tutti ci siamo chiesti dove fosse poi abbiamo capito che era andato via; abbiamo anche visto le immagini, lui non sapeva del video con Marco Materazzi. Aveva capito che non poteva stare con noi in spogliatoio perché era molto emozionato. Ha fatto bene, magari io avrei fatto come lui".