Sono ventidue i giocatori convocati da José Mourinho per il match d'esordio in Champions League che stasera, al Bernabeu, metterà di fronte il suo Real Madrid all'Inter (fischio d'inizio ore 21). Lo Special One, che deve fare a meno degli infortunati Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy, oltre agli squalificati Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Guler, recupera Aurélien Tchouameni, Endrick e Thiago Pitarch. Out anche Andrij Lunin, bloccato da un'influenzaLa lista completa: 

Porteri: Courtois, Sergio Mestre, Javi Navarro; 
Difensori: Huijsen, Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Mario Rivas; 
Centrocampisti: Bellingham, Valverde, Tchouameni, Thiago Pitatch, Cestero; 
Attaccanti: Vini Jr., Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim, Yan Diomande.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 12:46
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.