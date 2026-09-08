Sono ventidue i giocatori convocati da José Mourinho per il match d'esordio in Champions League che stasera, al Bernabeu, metterà di fronte il suo Real Madrid all'Inter (fischio d'inizio ore 21). Lo Special One, che deve fare a meno degli infortunati Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy, oltre agli squalificati Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Guler, recupera Aurélien Tchouameni, Endrick e Thiago Pitarch. Out anche Andrij Lunin, bloccato da un'influenza. La lista completa:
Porteri: Courtois, Sergio Mestre, Javi Navarro;
Difensori: Huijsen, Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Mario Rivas;
Centrocampisti: Bellingham, Valverde, Tchouameni, Thiago Pitatch, Cestero;
Attaccanti: Vini Jr., Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim, Yan Diomande.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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