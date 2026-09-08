Ospite di Sky Sport in veste di doppio ex alla vigilia di Real Madrid-Inter, Borja Valero ha parlato così delle caratteristiche che differenziano e accomunano due club che hanno fatto la storia del calcio: "Il Real Madrid è una piazza che non si stanca mai di vincere. Anche dopo tre Champions di fila, la gente si arrabbia se l'anno dopo non porti a casa trofei. E' nella storia del club, nel suo DNA. L'Inter, al contrario, ha sofferto per tantissimi anni e si gode i successi al massimo. Poi c'è questa curiosità che lega le due squadre: i blancos hanno vinto la Coppa Campioni a San Siro, mentre i nerazzurri hanno vinto la Champions al Bernabeu".