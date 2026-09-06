Prima vittoria e primo gol per Kristjan Asllani con la maglia dell’Al Jazira. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha espresso tutta la propria soddisfazione sul suo profilo Instagram: “Prima vittoria e primo gol con questa maglia, +3”, le parole dell’albanese. Tra i commenti spiccano i cuori dell’ex compagno Davide Frattesi.