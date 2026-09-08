Tre su tre. Davide Frattesi sta trascinando a suon di gol la Lazio. Nelle prime tre partite di campionato, Frattesi ha sempre timbrato il cartellino andando a segno contro Bologna, Genoa e Udinese. Tre dei quattro gol totali della Lazio portano la sua firma.

Il retroscena di mercato

Fabrizio Romano, su Youtube, ha svelato un retroscena di mercato estivo proprio su Frattesi. "La Juventus aveva fatto valutazioni su di lui. Inter e Juve poi non hanno trovato il click per fare operazioni insieme, nonostante si fosse parlato di Frattesi e Cambiaso - le sue parole -. Spalletti caldeggiava l’operazione Frattesi già a gennaio. Poi la Juve ha scelto di seguire altre strategie".