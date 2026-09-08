Real Madrid-Inter non è soltanto una sfida sul campo, ma anche un confronto tra due realtà economiche molto diverse. Secondo le stime di Football Benchmark, l’enterprise value dei Blancos raggiunge i 7,7 miliardi di euro, contro i 2,1 miliardi dell’Inter.

Il divario è cresciuto enormemente negli ultimi vent’anni. Nel 2002-03 il Real Madrid registrava ricavi per 193 milioni, contro i 162 dell’Inter. Nel 2024-25, invece, i madrileni hanno raggiunto 1,161 miliardi di ricavi, più del doppio dei 546 milioni nerazzurri.

Stadio, maglia, social: i numeri

A fare la differenza contribuiscono soprattutto stadio e dimensione internazionale. Il nuovo Bernabéu ha generato 360 milioni di introiti nell’ultima stagione, quattro volte i 90 milioni del Meazza. Anche sui social il distacco è netto: il Real sfiora i 500 milioni di follower, mentre l’Inter ha appena superato quota 100 milioni. Il gap si riflette anche nelle sponsorizzazioni: la maglia del Real vale circa 240 milioni l’anno, contro i 72 milioni dell’Inter.

C’è però un punto in comune: la sostenibilità dei conti. Il Real Madrid ha chiuso in utile tutti i bilanci dell’era Florentino Perez, arrivando a 26 esercizi consecutivi in attivo. Anche l’Inter, dopo i 35 milioni di profitto del 2024-25, si prepara a centrare il secondo utile consecutivo, nonostante l’assenza dei ricavi straordinari legati alla finale di Champions e al Mondiale per Club.