Il Bodo/Glimt è un lontano ricordo: la Champions dell'Inter riparte e lo fa in grandissimo stile perché si va di scena nello storico teatro del Bernabeu. Ad aprire le danze per la nuova edizione, ospitando i campioni d'Italia, c'è il Real Madrid degli ex Mourinho e Dumfries.

QUI REAL MADRID – Con qualche assenza, ma anche con una rosa stracolma di qualità. Così Mourinho prepara il trappolone spagnolo per la sua ex tanto amata. Il portoghese non avrà gli squalificati Camavinga, Bernardo Silva e Arda Güler, oltre ai lungodegenti Mendy (fuori lista), Raul Asencio, Rodrygo e Militao. Possibile l'arretramento di Bellingham in mezzo con Diomande lanciato per la prima volta titolare. In attacco pure le stelle Vinicius e Mbappé. L'alternativa è Alexander-Arnold in mediana con Valverde.

QUI INTER – Chivu è costretto a fare a meno di Dimarco: la lieve distorsione al ginocchio rimediata sabato sera con il Napoli consiglia prudenza. Senza il numero 32 e ancora senza Spence, a sinistra trova spazio Carlos Augusto, mentre sull'altro versante chance per Luis Henrique, in vantaggio sul più offensivo Diouf. Rispetto a sabato, cambia quasi tutto il centrocampo: dentro Callhanoglu e Jones per Zielinski e Sucic. Pavard insidia Bisseck per completare la difesa con Akanji e Bastoni. In attacco, invece, riecco la Thu-La, per la prima volta dal 1' in stagione.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Brahim Diaz, Vinicius; Mbappé.

Panchina: Lunin, Sergio Mestre, Rüdiger, Alexander-Arnold, Carreras, Tchouameni, Pitarch, Cestero, Endrick, Espí.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: Bernardo Silva (1), Arda Güler (1), Camavinga (1).

Indisponibili: Mendy, Raul Asencio, Rodrygo, Militao.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Diouf, Stankovic, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spence, Dimarco.

ARBITRO: Oliver.

Assistenti: Burt e Mainwaring.

Quarto ufficiale: Barrott.

Var: Dallas.

Avar: Salisbury.

