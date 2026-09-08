E' durata solo un quarto d'ora Udinese-Lazio per Jakub Piotrowski, costretto a lasciare il campo per un problema che all'indomani si è rivelato essere una lieve aritmia cardiaca benigna. Il centrocampista polacco, fa sapere il club friulano, si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica. Piotrowski, dunque, salterà Inter-Udinese di lunedì prossimo e non solo.