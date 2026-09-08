E' durata solo un quarto d'ora Udinese-Lazio per Jakub Piotrowski, costretto a lasciare il campo per un problema che all'indomani si è rivelato essere una lieve aritmia cardiaca benigna. Il centrocampista polacco, fa sapere il club friulano, si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica. Piotrowski, dunque, salterà Inter-Udinese di lunedì prossimo e non solo.
Sezione: L'avversario / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 15:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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