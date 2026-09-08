Marcelo Brozović potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista croato ex Inter, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza all’Al Nassr, è stato proposto in queste settimane a numerosi club di Serie A. Come raccontato da Fabrizio Romano su Youtube, gli agenti stanno sondando il terreno alla ricerca di una nuova opportunità per il giocatore, che sarebbe disposto ad ascoltare le proposte e a valutare un ritorno nel campionato italiano.

Brozović sarebbe stato offerto anche all’Atalanta prima che il club bergamasco chiudesse per Kessie. Il nome del croato è stato accostato inoltre alla Fiorentina negli ultimi giorni del mercato, quando la società viola aveva liberato Rolando Mandragora. La Fiorentina, però, ha poi concentrato le proprie attenzioni su altre questioni e non ha approfondito il discorso.

Ci prova la Juve?

Resta da capire se anche la Juventus ci proverà dopo il grave infortunio di Locatelli. Il club bianconero potrebbe valutare la situazione alla luce dell’emergenza a centrocampo. Al momento, come riportato da Fabrizio Romano, non risulta alcuna trattativa avviata con i bianconeri.

Brozović, dal canto suo, sarebbe intenzionato a tornare in Italia e non farebbe una questione esclusivamente economica. Il giocatore sarebbe pronto ad ascoltare le opportunità che arriveranno, lasciando aperta la porta a un nuovo capitolo in Serie A.