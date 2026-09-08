L’Inter si prepara alla grande sfida contro il Real Madrid. Come riportato da Tuttosport, Chivu sarebbe orientato a confermare il terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni.

Luis Henrique e Carlos Augusto pronti ad agire sulle fasce al posto di Diouf e dell'indisponibile Dimarco, a centrocampo invece possibile maglia da titolare per Jones al fianco di Calhanoglu e Barella. In avanti si va verso il ritorno della ThuLa dal 1', con Esposito dalla panchina

Probabile Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. 

Sezione: Rassegna / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 11:12
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.