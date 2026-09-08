Stasera inizia un'altra edizione della Champions League. Transfermarkt ha pubblicato i premi per la competizione. La partecipazione vale 18,6 milioni di euro, a cui si aggiungono 2,1 milioni per la vittoria del girone, 11 milioni per il passaggio agli ottavi. 15 milioni di euro di bonus per coloro che raggiungeranno le semifinali (12,5 mln per i quarti, ndr). La finalista prenderà altri 18,5 mln di euro e la vincitrice 25 mln.

Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 17:07
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione