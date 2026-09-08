Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, e Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, hanno guidato le delegazioni di entrambi i club nella riunione ufficiale dei dirigenti in vista della prima partita di Champions League, che si disputerà questa sera al Bernabéu. Consueto scambio di doni tra i due massimi dirigenti, con Perez che ha donato a Marotta una piccola scultura che riproduce lo stadio delle Merengues e ha ricevuto in cambio una targa commemorativa del match. 

Sezione: Focus / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 18:55 / Fonte: Realmadrid.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.