Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, e Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, hanno guidato le delegazioni di entrambi i club nella riunione ufficiale dei dirigenti in vista della prima partita di Champions League, che si disputerà questa sera al Bernabéu. Consueto scambio di doni tra i due massimi dirigenti, con Perez che ha donato a Marotta una piccola scultura che riproduce lo stadio delle Merengues e ha ricevuto in cambio una targa commemorativa del match.